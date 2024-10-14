В Госдуме призвали в ходе СВО выйти на западные границы Украины
Депутат Гурулев: для завершения СВО необходимо выйти на западные границы Украины
Фото: [flickr.com]
Для успешного выполнения специальной военной операции (СВО) российским вооруженным силам необходимо достигнуть западных границ Украины. Об этом сообщил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», отрывок которой он разместил в Telegram.
Политик отметил, что статус операции изменился.
«Сейчас уже практически это для нас Великая Отечественная война», — сказал он.
Гурулев акцентировал внимание на том, что речь идет о восстановлении контроля над «исторически российскими городами и территориями».
Именно такую цель поставил перед войсками президент России Владимир Путин в феврале 2022 года, подытожил депутат.
Ранее сообщалось, что основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, высказал мнение, что Украина уже проиграла конфликт с Россией.