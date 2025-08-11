Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с Инфо24 заявил, что Россия не станет обсуждать с Украиной обмен территориями, поскольку такие предложения — часть стратегии Киева и его западных союзников по дезинформации Москвы.

Поводом для дискуссий стали заявления представителей США и Украины. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер допустил, что технические группы двух стран обсуждают возможный обмен территориями перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако Владимир Зеленский категорически отверг такую возможность, назвав ее противоречащей конституции Украины.

Перенджиев подчеркнул, что Россия также не рассматривает подобные сценарии. По мнению Перенджиев, Киев и Европа пытаются использовать переговоры для срыва мирного процесса.

«Европейские партнеры Киева решили, что они нас в очередной раз смогут обмануть. Ведь одно дело договориться об обмене территориями, другое — реализовать этот процесс. То есть от нас потребуют вывести войска с каких-то территорий, мы выведем, а украинцы не будут спешить с выводом. Зачем нам вообще в эту игру играть?» — высказался эксперт.

Как предложил Перенджиев, полноценные переговоры даже с вопросами по территориям могут состояться только после смены власти на Украине.

