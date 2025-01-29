Сама возможность того, что Россию можно силой заставить отказаться от своих целей в украинском конфликте, является мифом. Так считает депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. Его точку зрения привело РИА Новости.

Парламентарий прокомментировал призыв Зеленского заставить Россию заключить мир с помощью силы. По его мнению, сам украинский президент не верит в такую возможность.

«По сути, он дикарь, который скачет у изваяния идола и просит о победе, хотя знает, что это не помогает», — указал он.

Белик добавил, что данная возможность, о которой говорит лидер Украины, является неким мифом. Тем более, что США в данный момент очень заняты собственными проблемами, и они не слышат заклинания Зеленского.

Ранее в Госдуме предложили отправить Байдена и Блинкена на электрический стул в том случае, если они причастны к организации покушения на президента РФ Путина. С таким предложением выступил председатель парламента Володин. По его мнению, это докажет, что США действительно являются примером демократии и законности.