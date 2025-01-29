Володин призвал посадить Байдена с Блинкеном на электрический стул

США учат всех демократии, в то же время американские лидеры могут быть причастны к организации покушения на президента Путина. С таким заявлением выступил Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы РФ. Его слова привело РИА Новости.

Володин прокомментировал слова телеведущего Карлсона о том, что на Путина готовилось покушение. Спикер напомнил, что по законам Соединенных Штатов причастность к покушению на российского президента грозит смертной казнью. Тот факт, что подготовка подобного преступления выходит на уровень руководства США, говорит о том, что во главе США длительное время стояли убийцы.

«Во главе страны, которая себя считает образцом демократии, стоят обыкновенные бандиты, убийцы. Пускай Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул», — указал он.

Ранее Володин заявил, что покушение на Путина могло стать толчком к началу ядерной войны. Подготовка такого преступления стало глобальным вызовом мировой безопасности. Депутаты Госдумы РФ уже взялись готовить запросы в Конгресс США и ООН с требованием провести расследование заявления Карлсона, а также подготовки покушения на российского лидера.