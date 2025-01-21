В Госдуме прокомментировали слова Трампа о готовности Зеленского к мирной сделке

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа считает, что заявление президента США Дональда Трампа о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с Москвой не имеет особого значения. Чепа высказал свое мнение в разговоре с «Лентой.ру», комментируя слова американского президента.

Ранее Трамп сообщил, что во время встречи со своими сторонниками Зеленский высказал интерес к заключению сделки с Россией. По словам главы Белого дома, срок разговора с Владимиром Путиным может быть довольно близким.

Чепа подчеркнул, что действия Зеленского полностью зависят от Запада, который, в свою очередь, в значительной степени ориентирован на США. Он отметил, что, несмотря на возможные намерения или желания Зеленского, ему придется следовать указаниям Запада, иначе его могут просто устранить с политической арены.

Ранее Трамп заявил журналистам в Белом доме, что твердо намерен встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.