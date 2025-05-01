Угрозы Зеленского относительно парада Победы в Москвы можно считать отказом от соблюдения перемирия, заявил РИА Новости Дмитрий Белик, депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам.

«При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления», - пояснил Белик.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о заявлениях Зеленского, сказал, что парад Победы в Москве состоится, и все в России будут с гордостью наблюдать за эти мероприятием.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский и его экстремистская свора делают все для срыва урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось о том, что Путин назвал победу в Великой Отечественной войне триумфом советского и российского народа.