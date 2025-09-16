Несмотря на все попытки официального Киева ограничить использование русского языка, он остается неотъемлемой частью повседневного общения большинства украинцев. Эта ситуация стала темой резкой критики со стороны депутата Госдумы Евгения Ревенко, который сравнил языковую политику украинских властей с безумием «бешеной собаки, пытающейся укусить собственный хвост». Об этом сообщает Life.ru.

Парламентарий, имеющий опыт работы журналистом на Украине в 2007–2008 годах, подтвердил, что русский язык исторически доминировал в бытовом общении жителей Киева, центральных и юго-восточных регионов, а также Крыма. По его словам, украинская речь в то время звучала в основном в официальном медиапространстве, но не в жизни простых людей.

По его словам, последствием насильственного внедрения «языковых патрулей» и давления на носителей русского языка становится лишь проявление «жуткого укронацизма». Он убежден, что молодежь, продолжающая говорить по-русски, тем самым тянется к великой культуре и стране, что свидетельствует о глубокой естественной связи, которую невозможно разорвать административными мерами.

Депутат подчеркнул, что итогом такой политики становится лишь дальнейшее социальное напряжение. Россия, как заявил депутат, намерена и впредь противостоять этому притеснению, отстаивая права русскоязычного населения и позиционируя себя как защитник родной речи и исторического единства.

