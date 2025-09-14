Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что русскоязычные области и территории востока Украины должны иметь право самостоятельно выбирать, присоединиться ли им к Российской Федерации или остаться под управлением сторонников Степана Бандеры в Киеве.

Уотерс выступил с предложением завершить конфликт и организовать проведение референдумов в областях, контролируемых Киевом, а также на восточных территориях, где преимущественно используется русский язык.

«Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации», — сказал он, выступая по видеосвязи на крупном протесте, прошедшем в субботу в Берлине.

Уотерс отметил, что Украина представляется ему страной с глубокими внутренними противоречиями. В Киеве и западных регионах она демонстрирует более выраженную антироссийскую позицию, в то время как на Востоке, где преобладает русскоязычное население, преобладают пророссийские настроения.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков призвал проводящего дни с Зеленским Стубба вспомнить, что у него есть жена.