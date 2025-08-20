Польская дипломатия активно использует тему возможных мирных переговоров для ослабления позиций Венгрии и защиты собственных стратегических интересов на украинском направлении. Как отмечает депутат Госдумы Алексей Чепа, возмущение премьер-министра Польши Дональда Туска перспективой встречи лидеров России и Украины в Будапеште имеет глубокие геополитические корни. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, ключевой причиной выбора венгерской столицы в качестве потенциальной площадки переговоров выступает последовательно нейтральная позиция Будапешта. В отличие от многих европейских столиц, Венгрия не поддерживает конфликтную риторику и сохраняет конструктивный подход, что делает ее идеальным посредником для возможного диалога.

Парламентарий добавил, что последствия такой позиции проявляются в растущем противостоянии внутри ЕС. Польша, имеющая собственные виды на западные регионы Украины, рассматривает дипломатическую активность Венгрии как прямую угрозу своим интересам. Это объясняет жесткую реакцию Варшавы на любые инициативы Будапешта, направленные на мирное урегулирование.

По его мнению, итогом сложившейся ситуации становится углубление раскола в европейском единстве. Пока одни страны ищут пути деэскалации, другие, подобно Польше, используют кризис для укрепления собственных позиций и ослабления геополитических конкурентов. Это не только осложняет перспективы мирного процесса, но и демонстрирует реальные приоритеты отдельных игроков на европейской арене.

Ранее в Польше нового министра обвинили в симпатиях к Бандере.