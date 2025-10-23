В Госдуме раскрыли, согласна ли Москва на компромиссы в переговорах с Брюсселем

Россия готова к поиску дипломатических компромиссов в рамках урегулирования украинского конфликта. Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Москва осознает необходимость определенных уступок в ходе переговоров с Западом. Ключевым условием при этом является их разумность и соответствие интересам сторон, а не безоговорочное принятие ультимативных требований. Об этом сообщает NEWS.ru.

Парламентарий пояснил, что сама природа дипломатического диалога предполагает взаимные шаги навстречу. Хотя по отдельным позициям подобные решения могут быть непростыми, российская сторона демонстрирует готовность к гибкости. Конкретная глубина возможных уступок будет определяться по ходу переговоров, исходя из принципиальной рамки целесообразности.

По его словам, Москва оставляет за собой право оценивать предлагаемые условия на предмет их адекватности и практической ценности. Текущая позиция Запада, по мнению депутата, часто сводится к попыткам навязать неприемлемые решения, что не может стать основой для конструктивного диалога.

Депутат отметил, что итогом становится формирование четкой и сбалансированной российской позиции: открытость к дискуссии сочетается с твердым отказом от следования деструктивным идеям, не соответствующим реальной ситуации и логике мирного урегулирования.

Ранее в Госдуме назвали причины внезапной отмены Трампом саммит в Венгрии.