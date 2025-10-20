В Госдуме раскрыли суть 19-го пакета антироссийских санкций

Европейский союз готовится к принятию очередного, уже девятнадцатого по счету пакета ограничительных мер против России. Однако, как полагают российские парламентарии, новые санкции вряд ли окажут существенное влияние на отечественную экономику, поскольку их фокус смещается на третьи страны. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, основной удар будет нацелен на торговых партнеров России, включая Китай, Индию и государства Африки. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что Запад намерен ограничить закупки российских энергоресурсов и оказать давление на внешнеэкономические связи Москвы через угрозы повышенных пошлин для компаний из этих стран.

По мнению парламентария, подобная стратегия создает серьезные риски для самих инициаторов санкций. Как пояснил депутат, введение стопроцентных пошлин на китайские товары, покрывающие 60% потребностей американского рынка, неизбежно спровоцирует рост цен и товарный дефицит. Это может привести к социальному напряжению в западных странах, которые остаются зависимыми от азиатских поставок.

Он подчеркнул, что итогом становится патовая ситуация, где каждая из сторон несет потенциальные потери. Длительное согласование нового пакета санкций свидетельствует о сложных компромиссах между политическими амбициями и экономической реальностью. Российский бизнес уже адаптировался к санкционному давлению, тогда как западные экономики вынуждены балансировать между желанием нанести ущерб России и необходимостью сохранить стабильность собственных рынков.

Ранее сообщалось, что Венгрия «сдалась» и отказалась от своих претензий к 19-му пакету антироссийских санкций.