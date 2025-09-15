Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о возможных изменениях в политике стран Балтии и Восточной Европы. По его словам, текущий антироссийский курс властей Эстонии и Польши не находит поддержки среди местного населения, которое с ностальгией вспоминает о взаимовыгодном сотрудничестве с Москвой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая суть ситуации, парламентарий отметил, что вместо экономических выгод от партнерства с Россией эти страны теперь сталкиваются с проблемами, связанными с наплывом украинских беженцев. Милонов уверен, что местные жители предпочли бы вернуть русских туристов, партнеров и инвесторов, а не содержать мигрантов.

Особое внимание депутат уделил культурному аспекту, подчеркнув, что эстонская идентичность исторически формировалась под влиянием русской, балтийской и германской культур. Возвращение русского языка, по его мнению, могло бы положительно сказаться на развитии и самосознании эстонского общества.

В итоге Милонов прогнозирует скорые политические изменения в регионе, связывая их с экономической целесообразностью и историческими предпосылками. Он уверен, что прагматичные соображения в конечном счете возьмут верх над текущей политической конъюнктурой, что приведет к постепенному восстановлению отношений между странами.

