В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с 2026 года

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал о ключевых законодательных изменениях, которые вступят в силу с наступлением нового года. Нововведения затрагивают широкий круг социальных и экономических вопросов.

Так, я 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен более чем на 20%. Его величина достигнет 27 093 руб. Параллельно с этим страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,6%.

В сфере поддержки семей также произойдут значимые изменения. Будет отменено существовавшее ограничение по зачету в страховой стаж периода ухода за ребенком — теперь в стаж будет включаться весь декретный отпуск до достижения ребенком возраста 1,5 года.

Работающим родителям, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей, с 2026 года будут выплачивать новое пособие.

Отдельные меры поддержки предусмотрены для особых категорий граждан. Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получат право на такие же социальные льготы, как Герои России и Герои Труда.

Для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей будут продлены кредитные каникулы и установлены льготы по транспортному и земельному налогам.

Кроме того, с нового года вступит в силу закон, обязывающий обмениваться информацией о детях мигрантов между МВД и органами управления образованием. Эта мера направлена на учет и интеграцию таких детей в образовательный процесс России.

Для выпускников девятых классов, которые не смогли сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА), появится возможность бесплатно получить рабочую профессию в колледжах или техникумах. Это поможет им социализироваться и начать трудовую деятельность.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2026 года семьи с двумя детьми смогут получать ежегодную налоговую выплату.