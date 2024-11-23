В Госдуме РФ предположили, с какой целью ВСУ нанесли удар по порту Бердянска

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник высказался об ударе ВСУ по порту в Бердянске.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская армия атаковала порт в Бердянске при помощи управляемой ракеты. По его словам, в результате удара произошло возгорание, очаги которого удалось быстро устранить. Также, добавил Балицкий, жертв и пострадавших нет.

В комментарии «Ленте.ру» Колесник отметил, что целью этого акта ВСУ могло стать устрашением. Он предположил, что враг рассматривал порт как место, куда подвозились боеприпасы для ВС РФ.

«Даже небольшие порты имеют определенное военное значение. Может быть, это был удар устрашения. А может быть, они думали, что туда подвозятся водой какие-то боеприпасы», — сказал депутат.

Колесник подчеркнул, что подобные объекты должны быть прикрыты системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что в Запорожской области двух украинских диверсантов ликвидировали во время перестрелки на блокпосту.