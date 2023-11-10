В Госдуме РФ причислили США к участникам израильско-палестинского конфликта

Член комитета Государственной Думы России по безопасности, Адальби Шхагошев, в интервью агентству РИА Новости заявил, что США можно считать полноправным участником конфликта между Израилем и Палестиной.

По словам Шхагошева, такое решение вызвано действиями властей Соединенных Штатов, которые направили в зону конфликта военные корабли и подводные лодки, подчеркнув свою готовность принять участие в военных действиях в случае дальнейшей эскалации конфликта.

По словам политика, поведение США вносит новый элемент в уже напряженные международные отношения, связанные с конфликтом в Ближнем Востоке.