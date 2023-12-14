В Госдуме сообщили о постепенной работе над законом о ЧВК

Глава комитета Государственной думы РФ Андрей Картаполов заявил, что депутаты ведут работу над законом о частных военных компаниях (ЧВК). В интервью РИА Новости он охарактеризовал ее как «плановую».

«Это сложный законопроект, требует очень многих согласований... Здесь все идет в плановом порядке, это затрагивает основы государственные, основы безопасности, поэтому, тут нельзя подходить к этому делу опрометчиво», – отметил Картаполов.

14 декабря президент Росси Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что в стране на законодательном уровне установлен запрет на создание ЧВК. Глава государства подчеркнул, что данное наименование придумали журналисты. Путин подчеркнул, что отсутствие правового регулирования в этом вопросе является проблемой. Он пообещал, что власти предпримут меры по легитимизации таких компаний.

Кроме того, отвечая на вопрос о ЧВК, Путин заметил, что среди его близких и друзей есть бойцы, которые участвовали в специальной военной операции на Украине в составе ЧВК. Ее название глава государства не произнес.