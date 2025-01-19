Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что зверства ВСУ в Курской области не поддаются логическому объяснению и пониманию. Об этом говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Так Захарова прокомментировала видеоролик, опубликованный в СМИ, на котором запечатлены тела замученных мирных жителей, найденные в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.

«Эти зверства являются еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима, который в очередной раз в своем злобном военном и политическом бессилии на фоне поражений на фронте устроил людоедскую расправу над мирными жителями», — заявила Захарова.

В августе 2024 года ВСУ вторглись на территорию Курской области под массированным обстрелом Суджанского района региона. Украинские террористы захватили несколько населенных пунктов. Свидетельства об их жестокости по отношению к мирным жителям до сих появляются в СМИ.

ВС РФ продолжают активно зачищать Курскую область от украинских военных. 9 января Mash сообщил, что российские военнослужащие начали активные бои за Суджу. Отмечалось, что в штурме города участвовали десантники 155-й бригады из Тулы и 11-я бригада ВДВ ВС России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «ничтожным» столетнее соглашение между Украиной и Великобританией.