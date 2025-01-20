В Госдуме связали удар ВСУ по Бехтерам с приходом Трампа к власти

Удар ВСУ по мирному селу Бехтеры в Херсонской области омрачил приход Дональда Трампа к власти США. Таким мнением с РИА Новости поделился депутат Государственной думы РФ от крымского парламента Михаил Шеремет.

Утром 20 января киевский режим нанес удар по школе в Бехтерах. ВСУ выпустили ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в момент, когда дети шли в школу. В результате трагедии погибли два человека и 23 местных жителя, включая четверых детей, получили ранения различной степени тяжести.

«Все это камень в огород Трампа, чтобы данной трагедией сделать невозможным выполнение его обязательств по прекращению украинского конфликта», — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает действовать в русле бывшего президента США Джо Байдена.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января в 20:00 мск. Политик вновь вернется к должности президента США после четырехлетнего отсутствия и станет 47-м главой государства. Зеленского на этой церемонии не будет.

Как ранее заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, Зеленского не пригласили на инаугурацию, о чем тот не захотел говорить.