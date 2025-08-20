Европейская дипломатическая машина демонстрирует признаки системного кризиса, теряя не только международный авторитет, но и внутреннюю управляемость. По оценке Алексея Журавлева, первого зампреда думского комитета по обороне, еврокомиссары своей деятельностью самостоятельно подрывают доверие к институтам ЕС, а глава дипломатии Кая Каллас не обладает реальными рычагами влияния на министров иностранных дел стран-участниц. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что показательным примером служит ситуация с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, который не подчиняется указам Брюсселя. Фактически в прямом подчинении Каллас находится лишь ее протокольная свита, сопровождающая политика на международных мероприятиях. Это свидетельствует о глубинных противоречиях внутри европейского единства, где национальные интересы начинают преобладать над общеевропейскими директивами.

По мнению парламентария, последствием этой разобщенности становится стремительная дискредитация антироссийского санкционного курса. Как отмечает парламентарий, эта «заезженная пластинка» теряет актуальность даже в Европе, не говоря уже о США, где при администрации Трампа внешнеполитический вектор кардинально изменился.

Он заключил, что итогом сложившейся ситуации становится прогрессирующая маргинализация роли евродипломатии на мировой арене. Отсутствие реальных полномочий у руководства ЕС в сочетании с растущими разногласиями между странами-участницами ведет к потере консолидированной позиции, что в долгосрочной перспективе может привести к пересмотру самой архитектуры европейских внешнеполитических институтов.

