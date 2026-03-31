В Госдуме высказались об идее ввести изучение второго иностранного языка в школах

Российский эрудит и публицист, депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман поделился мнением о том, в каком возрасте лучше всего изучать иностранные языки. Его слова приводит газета «Ведомости».

По мнению Вассермана, оптимальное время для освоения языков — детство. В многоязычной среде дети до пяти лет могут успешно овладеть несколькими языками одновременно. В школе же, как считает депутат, необходимы более сложные методики, чтобы сделать обучение эффективным.

«У Корнея Чуковского в книге "От двух до пяти", посвященной детской речи, очень подробно на примерах детей рассматривается, как они усваивают свой первый язык — родной. И, насколько мне известно, в этом возрасте языков можно освоить много», — отметил Вассерман.

Он подчеркнул, что, чем старше человек становится, тем сложнее ему изучать другие языки. По его мнению, для введения второго языка в школах нужна специальная методика, наполненная разнообразными подходами.

При этом сам Вассерман признался, что не владеет иностранными языками, за исключением украинского диалекта.

Министерство просвещения России продолжает обсуждать вопрос о введении второго обязательного иностранного языка в школах. По планам ведомства, с сентября 2027 года изучение второго языка может стать обязательным. Однако в старших классах эта дисциплина не предусмотрена. При этом язык будет вводиться по желанию учеников и на основании заявлений родителей.

