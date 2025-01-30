По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, Брюссель в очередной раз доказал свою полную некомпетентность, пообещав запретить поставки в нашу игровых консолей Xbox и PlayStation, джойстики от которых якобы российские военные применяют для дронов в зоне СВО. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что после историй о чипах из стиральных машин и микроволновок власти стран Старого Света решили, что «Орешник» «работает на игровых приставках», и вознамерились их запретить.

По мнению парламентария, европейским странам стоит подумать и о том, чтобы запретить воздух, землю или Солнце, ведь русские дышат, ходят и нежатся под солнечными лучами, а это «просто возмутительно».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия собралась запретить поставки игровых приставок PlayStation и Xbox в РФ.