В Госдуме заявили, что главной уступкой РФ по Украине может стать остановка СВО

Основной компромисс, который Россия могла бы предложить в ходе переговоров по Украине, заключается в прекращении специальной военной операции. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник в интервью News.ru.

По его словам, такое решение может принять исключительно президент РФ Владимир Путин. Колесник подчеркнул, что именно Россия определяет свои возможности и готовность к уступкам.

Он также отметил, что специальный посланник Трампа по Украине не имеет полномочий для принятия решений от имени России. В теории РФ могла бы согласиться на то, чтобы не продолжать СВО далее и оставить все в текущем состоянии до момента переговоров, добавив, что этот шаг стал бы наиболее значительной уступкой, заключил он.

Ранее специальный уполномоченный президента США Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявлял, что и Украине, и России придется пойти на некоторые уступки для достижения мирного соглашения, сделка может не устроить каждую из сторон.