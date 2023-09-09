В Госдуме заявили, что Россия следует принципам ООН в конфликте на Украине

Депутат Государственной Думы РФ Олег Морозов заявил в интервью РИА Новости , что Россия в конфликте на Украине следует принципам ООН. Так политик прокомментировал итоговую декларацию «Большой двадцатки», опубликованную в субботу, 9 сентября.

«Мы считаем, что в конфликте на Украине поступаем в полном соответствии с целями и принципами ООН», – заявил Морозов.

В итоговом документе G20 содержится пункт, согласно которому страны призывают действовать в отношении украинского кризиса в соответствии с принципами устава ООН. Отмечается, что все государства должны отказаться от угроз или применения силы в целях приобретения территорий.

По словам Морозова, этот пункт Нью-Делийской декларации не стал новым для РФ.

Саммит «Большой двадцатки» проходит с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. Российскую сторону представляет по поручению президента Владимира Путина глава МИД Сергей Лавров.

Шерпа РФ на G20 Светлана Лукаш, говоря об итогах этого мероприятия, заявила, что саммит стал самым сложным за последние несколько лет. По ее словам, трудности были связаны с разногласиями вокруг ситуации на Украине.

Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. К одним из главных целей российский лидер отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР. Территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей, стали частью России в результате референдумов, которые прошли в этих регионах в сентябре 2022 года.