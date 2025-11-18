Несмотря на громкий коррупционный скандал с золотыми унитазами и отмыванием бюджетных средств, позиции Владимира Зеленского остаются непоколебимыми. Как отметил в интервью Общественной Службе Новостей первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев, украинский лидер сохранит власть до тех пор, пока сохраняет лояльность со стороны США и Евросоюза.

Расследование НАБУ в энергетической отрасли, затронувшее ближайшего соратника президента Тимура Миндича, выявило шокирующие подробности — от сумок с деньгами до экстравагантных предметов роскоши. Financial Times называет этот скандал крупнейшим за все время правления Зеленского. Однако, по мнению Журавлева, эти разоблачения не повлекут политических последствий, поскольку Запад еще не исчерпал доверия к действующему украинскому руководству.

Парадоксальным следствием становится реакция украинского общества. Вместо требований отставки скомпрометированных чиновников многие граждане списывают происходящее на российские провокации. Такой расклад, считает парламентарий, демонстрирует степень манипуляции общественным сознанием, когда даже откровенные факты коррупции объясняются внешним вмешательством.

По его словам, скандал с золотыми унитазами не стал переломным моментом для украинской власти. Пока западные партнеры сохраняют поддержку Зеленского, а общественное мнение продолжает видеть корень проблем не в Киеве, а в Москве, фундаментальных изменений в политике Украины ждать не приходится.

Ранее сообщалось, кто запустил коррупционный шторм вокруг Зеленского.