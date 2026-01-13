Начало 2026 года для США под руководством Дональда Трампа стало временем шоковых действий на мировой арене. За полторы недели Вашингтон объявил о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил о своих правах на все Западное полушарие, возобновил намерение присоединить Гренландию и пригрозил Ирану сокрушительными ударами. За этим последовала волна международного осуждения, включая критику со стороны структур ООН, указывающих на грубейшие нарушения международного права. Однако сам Трамп в интервью The New York Times дал понять, что для его администрации эти нормы — не более чем опция. По словам президента, только его личная воля и мораль определяют действия США, а соблюдать установленные правила или нет — решает исключительно он. Российский парламентарий Дмитрий Новиков, комментируя ситуацию, называет вещи своими именами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его мнению, похищение главы иностранного государства по приказу Трампа — это чистый бандитизм на государственном уровне, который не может быть оправдан никакой риторикой. Заявления о «моральных принципах» здесь выглядят циничным фарсом, ведь сам поступок противоречит и праву, и обычной человеческой морали. При этом, как отмечает депутат, Трамп отнюдь не безрассуден — он хорошо просчитывает риски и действует нагло, но осознанно.

Депутат отметил, что парадокс в том, что США даже не пытаются скрыть свое участие в похищении, а, напротив, говорят об этом с гордостью, фактически предоставляя миру готовые доказательства против себя. Однако привлечь действующего президента к международной ответственности почти невозможно — такие процессы, если и начнутся, то лишь после окончания его полномочий.

Новиков убежден, что политические силы по всему миру должны стремиться к тому, чтобы эти действия были признаны преступными, а виновные — предстали перед судом. Механизмы для этого существуют: обращение в международные судебные инстанции, давление через ООН, дипломатические иски. Без коллективных усилий справедливости не добиться — история знает множество примеров, когда политики избегали наказания за серьезные преступления.

По его словам, будет ли в итоге дана правовая оценка произошедшему или это дело канет в лету, как многие другие инциденты, — зависит от воли и консолидации международного сообщества. Одно очевидно: первые дни 2026 года показали, что мир столкнулся с новой, агрессивной и предельно непредсказуемой внешней политикой, где сила ставится выше любого права. А это создает опасный прецедент для всех.

Ранее политолог Дудаков заявил, что дестабилизация Венесуэлы может привести к власти наркокартели.