В Госдуме заявили, что закон о запрете на продажу вейпов детям регулярно нарушается
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Председатель комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Артем Метелев заявил, что закон о запрете на продажу вейпов несовершеннолетним нарушается почти повсеместно.
Его слова приводит пресс-служба Думы после выступления на закрытой части пленарного заседания нижней палаты 29 ноября.
«По итогам 27,5 тысяч проверочных мероприятий в 90% случаев выявлены нарушения законодательства в части открытой выкладки вейпов, продажи рядом со школами и продажи подросткам», – отметил Метелев.
Такие данные, отметил председатель комитета, опубликованы Роспотребнадзором. Метелев заявил, что через месяц молодежные движения России, в том числе силы молодежного парламента, «Единая Россия» и «Молодая гвардия», должны провести общероссийский мониторинг соблюдения этого закона.
С инициативой Метелева согласился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, который подчеркнул, что привлечение молодежного движения к такому мониторингу является правильным.
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете продажи вейпов и других подобных устройств, содержащих никотин, несовершеннолетним. Кроме того, 1 июня 2023 года вейпы можно приобрести только в специальных магазинах. Торговать ими на рынках или в павильонах запрещено.
Ранее мы сообщали, что Госдума РФ готовится внести поправки в законопроект о полном запрете телефонов в школах.