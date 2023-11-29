В Госдуме заявили, что закон о запрете на продажу вейпов детям регулярно нарушается

Председатель комитета Государственной думы РФ по молодежной политике Артем Метелев заявил, что закон о запрете на продажу вейпов несовершеннолетним нарушается почти повсеместно.

Его слова приводит пресс-служба Думы после выступления на закрытой части пленарного заседания нижней палаты 29 ноября.

«По итогам 27,5 тысяч проверочных мероприятий в 90% случаев выявлены нарушения законодательства в части открытой выкладки вейпов, продажи рядом со школами и продажи подросткам», – отметил Метелев.

Такие данные, отметил председатель комитета, опубликованы Роспотребнадзором. Метелев заявил, что через месяц молодежные движения России, в том числе силы молодежного парламента, «Единая Россия» и «Молодая гвардия», должны провести общероссийский мониторинг соблюдения этого закона.

С инициативой Метелева согласился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, который подчеркнул, что привлечение молодежного движения к такому мониторингу является правильным.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете продажи вейпов и других подобных устройств, содержащих никотин, несовершеннолетним. Кроме того, 1 июня 2023 года вейпы можно приобрести только в специальных магазинах. Торговать ими на рынках или в павильонах запрещено.

Ранее мы сообщали, что Госдума РФ готовится внести поправки в законопроект о полном запрете телефонов в школах.