По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, страны Старого Света нуждаются в принудительном лечении от исторической амнезии. Об этом она написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Именно таким образом он отреагировал на заявление чешского депутата Мирославы Немцовой, пожелавшей жителям нашей страны повторения блокады Ленинграда.

По мнению парламентария, подобные заявления Немцовой ни в коем случае не стоит спускать на тормозах. В свою очередь также из-за замалчивания роли Советского Союза во Второй мировой войне Россия не должна позволять забывать о ее вкладе в победу над фашистской Германией.

Ранее в СК обещали дать правовую оценку словам чешского политика о блокаде Ленинграда.