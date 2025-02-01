В Госдуме заявили о необходимости лечения Европы от исторической амнезии
В Госдуме считают, что Европа нуждается в принудительном лечении от амнезии
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По словам депутата нижней палаты парламента Леонида Слуцкого, страны Старого Света нуждаются в принудительном лечении от исторической амнезии. Об этом она написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Именно таким образом он отреагировал на заявление чешского депутата Мирославы Немцовой, пожелавшей жителям нашей страны повторения блокады Ленинграда.
По мнению парламентария, подобные заявления Немцовой ни в коем случае не стоит спускать на тормозах. В свою очередь также из-за замалчивания роли Советского Союза во Второй мировой войне Россия не должна позволять забывать о ее вкладе в победу над фашистской Германией.
Ранее в СК обещали дать правовую оценку словам чешского политика о блокаде Ленинграда.