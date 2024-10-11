Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для сохранения своего господства США и европейские страны реализуют программу «Расчеловечивание». Этим он поделился в своем телеграм-канале.

Володин предположил, что главная цель этой инициативы заключается в том, чтобы «люди утратили свою человечность».

«Это явление давно известно. Запад, прикрываясь идеями освобождения человека, на протяжении веков последовательно вводит его в зависимость и разрушает его целостность», — написал Володин.

Спикер подчеркнул, что западные страны стараются оставить человека один на один с миром. По его словам, людям стремятся отнять память, моральные устои, представления о грехе, а также способность к сочувствию и состраданию.

«То, что составляет суть человечества, — продолжение рода, передача веры и моральных ценностей, истории и культуры — сознательно игнорируется», — добавил он.

Ранее политик Медведчук заявил, что Вашингтон не предложил мирного решения урегулирования украинского конфликта.