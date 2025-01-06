По словам члена Комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаила Шеремета, заявление просроченного украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он презирает россиян, является словами «жалкого предателя». Об этом сообщило РИА Новости.

Он подчеркнул, что говорящий на суржике украинский диктатор должен понять, что украинцы являются частью русского народа, который опять будет единым. К тому же президент Незалежной никогда не ассоциировал себя с украинцами, поскольку ему чужд и полностью безразличен украинский народ. Это и является основной причиной того, что по его приказу сотни тысяч украинцев отправляют на фронт в качестве пушечного мяса.

По мнению парламентария, Украина является для Зеленского не более чем разменной монетой. Именно поэтому будущее просроченного президента Незалежной расположено рядом с блестящими сапогами презирающих его западных кураторов.

Ранее Зеленский выругался матом из-за отказа Запада от превентивных санкций против РФ.