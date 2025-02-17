Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что у президента Италии Серджо Маттареллы в роду могли быть нацисты. Об этом сообщает NEWS.ru.

Парламентарий выразил уверенность, что параллели между Россией и Третьим рейхом, которые были проведены главой Италии, могут объясняться или полным непониманием исторических реалий, или связями с нацистским прошлым.

Чепа подчеркнул, что Россия исторически боролась с нацизмом и продолжает это делать, несмотря на стремления западных политиков перевернуть факты. В то же время современные европейские лидеры, которые имеют связи с нацизмом, стремятся обвинять Москву в том, в чем сами замешаны, уверен депутат Госдумы.

Ранее в МИД пригрозили Италии за ядовитые высказывания в адрес России.