Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала итальянского президента Серджо Маттареллы за слова о России и Третьем рейхе. Дипломат высказалась в эфире телеканала «Россия-1».

Мария Захарова напомнила, что Италия является родиной фашизма. По предположению дипломата, действующий итальянский президент рассчитывал, что его резкие слова в адрес России никто не услышит. Однако Москва всегда на стороже, когда дело касается необоснованных заявлений. У Маттареллы не получилось оставить грубое высказывание на локальном уровне.

«В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил, что полагает, что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это неприемлемо и никогда не будет оставлено без последствий», — сказала она.

Напомним, что 16 февраля в личном блоге Захарова также отметила, что без России не существовало бы Европы. Однако в отличие от современных европейских стран в РФ занимаются сохранением истинных ценностей, которые уничтожают западноевропейцами.

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