В Госдуму внесли проект об обязанности принести присягу гражданина РФ с 14 лет

В Государственную думу РФ внесли законопроект, который предусматривает обязательную присягу гражданина России с 14 лет. Документ размещен в думской базе данных.

Инициаторами данного предложения выступила группа депутатов во главе с руководителем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

Основной целью законопроекта обозначено повышение патриотического духа среди молодежи. Законодатели считают, что введение обязанности произносить присягу с 14 лет поможет молодым людям осознанно взять на себя обязательство соблюдать Конституцию РФ и уважать права и свободы граждан.

Согласно действующему законодательству, присягу гражданина необходимо приносить с 18 лет. При этом освобождаются от этой обязанности лица, признанные недееспособными, а также другие граждане по решению президента России.

Недавно в России вступил начали начато лишать гражданства иностранцев, не принесших присягу. Эта практика не касается тех граждан, которые стали гражданами РФ до 1 сентября 2017 года.

Ранее в Совете по правам человека оценили предложение о росте помощи мигрантам в России.