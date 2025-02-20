В Госдуму внесли проект об увеличении порога страхования вкладов

Депутаты Государственной думы РФ от партии «Новые люди» представили законопроект, направленный на увеличение максимальной суммы страхового возмещения по вкладам до 2,8 млн рублей. Документ размещен в базе данных ГД.

Эта инициатива предполагает серьезные изменения в системе защиты денежных вкладов граждан. Сейчас максимальная сумма страхового возмещения по вкладам граждан РФ составляет 1,4 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующий размер возмещения, установленный в 2003 году законом «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ», не соответствует актуальным экономическим условиям и уровню инфляции.

Эксперты отмечают, что в случае принятия законопроекта, в стране существенно возрастет финансовая безопасность вкладчиков, а также сохранится стабильность банковского сектора в условиях меняющейся экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что в России хотят усилить государственную регулирования на социально значимые товары.