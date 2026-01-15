В Госдуму внесут законопроект о расширении поддержки ветеранов военной службы

Группа депутатов Государственной думы во главе с первым заместителем председателя комитета по контролю и первым замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Гусевым подготовила и намерена внести на рассмотрение парламента законопроект о расширении мер социальной поддержки ветеранов военной службы. Документ имеется в распоряжении ТАСС .

Инициатива предполагает внесение изменений в федеральный закон «О ветеранах». Поправки направлены на расширение социальных гарантий для граждан, имеющих статус ветерана военной службы.

Авторы проекта предлагают предусмотреть возможность награждения таких лиц ведомственными знаками отличия. По мнению разработчиков, это позволит повысить значимость статуса ветерана и подчеркнуть признание их личного вклада в обеспечение безопасности страны.

Кроме того, законопроектом предлагается распространить на ветеранов военной службы ряд дополнительных льгот. В их числе — преимущественное получение санаторно-курортных путевок при наличии медицинских показаний, первоочередное право на приобретение садовых или огородных участков, приоритетная установка квартирного телефона, а также возможность использовать ежегодный отпуск в удобное для них время.

Отдельным пунктом инициативы предусмотрено введение ежемесячной денежной выплаты в размере ₽ 800 за счет средств федерального бюджета.

Как пояснил Дмитрий Гусев, ветераны военной службы на протяжении многих лет обеспечивали обороноспособность и безопасность государства, однако их социальные гарантии сегодня во многом зависят от региона проживания. По его словам, такая ситуация является несправедливой, поэтому предлагается закрепить базовые меры поддержки на федеральном уровне, чтобы каждый ветеран, независимо от места жительства, мог рассчитывать на гарантированные льготы и достойное признание своего труда.

