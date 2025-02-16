В Греции заблокировали грузовики с 350 т тротила для Украины

В греческом городе Лаврио представители Рабочего центра заблокировал грузовики, которые перевозили 350 тонн тротила на завод греческой оборонной промышленности EAS («Греческие оборонные системы»). Об этом сообщил портал 902.gr.

Отмечается, что взрывчатка предназначалась для производства 155-мм снарядов для Украины. Тротил перевозили без каких-либо мер безопасности, а сами автомобили с опасным грузом проезжали через жилые районы. Кроме того, храниться тротил должен был на открытой площадке завода.

Протестующие потребовали вернуть часть груза на судно. Также, говорится в сообщении, были достигнуты договоренности о том, что транспортировка взрывчатки будет осуществляться только в ночное время. Кроме того, греческая полиция возбудила уголовное дело против ответственных за нарушение мер безопасности при перевозке.

Этот инцидент произошел за несколько дней до годовщины трагической железнодорожной катастрофы в Темпи, в результате которой погибли 57 человек из-за взрыва легковоспламеняющейся жидкости после столкновения грузового и пассажирского поездов.

Стоит отметить, что Греция стала одной из первых стран, которая начала направлять оружие Украине после начала специальной военной операции (СВО) России.

Ранее сейсмолог Акис Целентис предупредил о возможных землетрясениях в Эгейском море.