Глава банка «Снежинский» Федор Богданчиков задержан за взятки и хищение миллиарда

Главу банка «Снежинский» Федора Богданчикова задержали по подозрению в получении взяток и хищении более миллиарда рублей. Обыски прошли у него дома и в офисе. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Федора Богданчикова, возглавлявшего банк «Снежинский». Его подозревают в организации схемы, через которую из банка ДОМ.РФ могли похитить свыше миллиарда рублей.

По версии следствия, Богданчиков получал деньги от посредников за содействие в оформлении фиктивных проектов, якобы направленных на поддержку многодетных семей. Также он мог руководить схемой с завышением сумм выплат и выдачей кредитов подставным лицам.

Уголовное дело возбуждено по статье о коммерческом подкупе. Следствие намерено ходатайствовать об аресте банкира. Если его вина подтвердится, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что за растрату при строительстве фортификаций под Белгородом арестованы новые фигуранты.