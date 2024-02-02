В Грузии могут два раза пройти учения США

Власти Грузии намерены организовать на территории страны учения США, сообщает ТАСС . Государство планирует провести учения совместно с Вашингтоном для спецназа Trojan Footprint, а также многонациональные маневры Noble Partner.

Как пишет источник, такие данные стали известны из правительственной программы кандидата в премьер-министры Грузии Ираклия Кобахидзе.

«Вместе с тем грузинские военные примут участие в учениях, запланированных США за рубежом», — говорится в документе.

Кроме того, говорится в документе, Тбилиси продолжит наращивать возможности в киберкомандовании в силах обороны, а также усилит сотрудничество с НАТО по вопросу создания киберлабораторий.

Накануне кандидат в премьер-министры Кобахидзе заявил, что главной задачей Грузии, помимо евроинтеграции, является восстановление территориальной целостности страны мирным путем, а также укрепление независимости государства.

В октябре 2023 года действующий премьер-министр Грузии Никол Пашинян заявил, что он готов подать в отставку в случае, если будет уверен в том, что после его ухода все проблемы страны будут решены.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Грузии Пашинян заявил, что что страна не сможет продолжать военное сотрудничество с РФ.