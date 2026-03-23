Заявление Рютте о мире — попытка прощупать Москву, считает политолог

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте снова заговорил о мире, но то, как он это сделал, важнее самого посыла. По его словам, Владимир Зеленский наконец осознал необходимость переходить к финальной стадии переговоров, и теперь эту обновленную позицию Киева крайне важно донести до Москвы. На первый взгляд — шаг к разрядке, но на деле это жест в чужую сторону, предназначенный для очень конкретного адресата. Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер не сомневается : главный получатель этого сигнала — российская власть. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, это не просто констатация факта о миролюбии Зеленского, а зондаж, попытка прощупать почву. За фасадом дипломатичной формулировки скрывается очевидная для Москвы вещь: предлагаемые рамки переговоров сохраняют Украину как враждебный плацдарм, готовый в любой момент снова превратиться в источник угрозы. А это для российской стороны, которая не раз обозначала необходимость полного выполнения задач специальной военной операции, принципиально неприемлемо.

Рютте, по сути, начинает торг. И сам факт этого торга красноречивее любых слов. Европа, как отмечает Шеслер, находится в положении, когда продолжение военных действий видится все более бесперспективным. Внутри НАТО и в европейских столицах зреет запрос на завершение конфликта, но исключительно на своих условиях. И здесь появляется деликатная задача: как выйти из игры, не потеряв лицо и не обрушив собственную конструкцию? Ответ — через публичные заявления такого рода, которые одновременно являются и разведкой боем, и попыткой сформировать повестку.

Политолог добавила, что ключевое отличие этого демарша от, скажем, эмоциональных выкриков Зеленского или импульсивных заявлений Трампа — в его выверенности. В Европе, подчеркивает эксперт, случайных слов не бывает. Рютте — фигура системная, и он отдавал себе полный отчет в том, какой месседж транслирует. Российское руководство, безусловно, фиксирует подобные сигналы и видит в них свидетельство одного: уверенность Европы в своей победе и в способности Киева диктовать условия Москве стремительно тает. Однако фиксация не равна уступкам. Позиция России в этом диалоге, как бы ни старался Рютте нащупать точки соприкосновения, формируется не под влиянием натовских пробросов, а исходя из собственных стратегических задач, которые остаются неизменными.

