В Грузии назвали опасным решение Абхазии об открытии аэропорта в Сухуме

Замминистра МИД Грузии Лаша Дарсалия выразил недовольство из-за открытия аэропорта в Сухуме по решению руководства Абхазии. Об этом пишет «Интерфакс».

Замглавы ведомства и руководитель грузинской делегации на Женевских переговорах негативно оценил решение Абхазии об открытии воздушной гавани в Сухуме. Аэропорт был закрыт 30 лет, а в феврале 2025 года он принял первый рейс из Москвы.

Кроме того, Дарсалия считает опасным и строительство военной базы в Очамчире.

«Мы считаем, что возобновление работы аэропорта в Сухуме и строительство военно-морской базы в Очамчире являются частью ухудшения в сфере безопасности, продолжения оккупации и дальнейшей милитаризации Абхазии», — отметил представитель грузинского ведомства.

Лаша Дарсалия выразил опасение, что открытие аэропорта и строительство военной базы «являются частью ухудшения в сфере безопасности». В этом также разглядели деструктивный подход.

Напомним, что открытие аэропорту в Сухуме обсуждали с 2020 года. Только спустя три года Абхазия и Россия заключили соглашение, в рамках которого запустили реконструкцию воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что новый президент Абхазии призвал к продуктивному сотрудничеству и дружбе с Россией.