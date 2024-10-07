В Грузии опровергли слухи о готовности признать независимость Абхазии и Южной Осетии
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Представители правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» опровергли ранее появившуюся информацию о намерении властей республики признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
Он заявил, что такого рода заявления – попытка повлиять на предстоящие парламентские выборы в стране.
Создание конфедерации с Абхазией и Южной Осетией исключено, заключил политик.
Ранее сообщалось о том, что СВР узнала о новом методе вмешательства США в выборы в Грузии.