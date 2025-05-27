В Грузии осудили акт вандализма над российским флагом на концерте в Тбилиси

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии, осудил акт вандализма над российским флагом на концерте в Тбилиси, назвав это проявлением отсутствия культуры.

По его словам, демонстрация неуважения к любому флагу перед большой аудиторией, вне зависимости от его принадлежности, противоречит грузинским культурным ценностям и является актом бескультурья. Об этом он сообщил представителям прессы.

Недавно стало известно, что Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, распорядился начать уголовное расследование в связи с инцидентом осквернения государственного флага Российской Федерации, произошедшем на концерте в Тбилиси.

Ранее Захарова резко осудила провокационную выходку с российским флагом в Тбилиси.