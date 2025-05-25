Захарова резко осудила провокационную выходку с российским флагом в Тбилиси
Захарова назвала безобразным актом осквернение флага России на концерте в Грузии
Фото: [Мария Захарова приветствует участников Форума педагогов Подмосковья/Медиасток.рф]
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на скандальный инцидент с российским триколором в Грузии на концерте.
В своем телеграм-канале дипломат заявила, что российские правоохранительные органы дадут правовую оценку «безобразному акту» во время мероприятия в Тбилиси. К ответственности обещали привлечь человека, устроившего провокацию с государственным флагом России.
«С утра — шквал звонков с просьбой прокомментировать выходку неизвестного антигероя, учудившего в Тбилиси некий перформанс с российским триколором. Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял», — отметила Захарова.
Также Захарова с грустью отметила, что скандал отбрасывает тень на историю Грузии и ее выдающихся личностей — от князя Багратиона до артиста Николая Цискаридзе, которые с честью ассоциируют себя с российским триколором.
Отметим, что в своем посте Захарова не называет имен. Однако в СМИ предположили, что речь идет о певце Эрекле Гецадзе, который во время концерта на фестивале Tbilisi Open Air бросил российский флаг на сцену, затем затолкал в мешок и имитировал мочеиспускание, пишет URA.RU.
Ранее сообщалось, что Захарова уличила украинца Кислицу во лжи о переговорах в Турции.