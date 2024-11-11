В Грузии понадеялись на скорое прекращение украинского конфликта

Для перезагрузки отношений между Евросоюзом и Грузии нужно решение по трем моментам. Один из них — это завершение украинского конфликта. Тбилиси надеется, что боевые действия скоро завершатся. Такую надежду выразил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Его мнение привел ТАСС.

По мнению премьера, связям ЕС и Грузии предстоит перезагрузка. Тбилиси считает, что с ней связаны три фактора. Два из них — грузинские и американские выборы, которые уже завершились.

«Что касается завершения войны на Украине, думаем, что и война завершится очень скоро», — указал он.

По завершению всех трех этапов прекратятся спекуляции на том, что грузинские власти принимают неверные законы, в частности, о запрете иностранного влияния и о ЛГБТ.

Ранее Кобахидзе сообщил о беспрецедентном вмешательстве извне в выборы в стране. В частности, на результаты голосования пытались влиять деньгами из-за рубежа.