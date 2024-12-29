В Грузии пообещали, что новый президент будет работать после инаугурации в своем дворце

После церемонии инаугурации новый президент Грузии Михаил Кавелашвили будет работать в президентском дворце. Такое заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова привел ТАСС.

По утверждению политика, Зурабишвили придется покинуть президентский дворец, поскольку ее полномочия окончательно истекают после завершения церемонии инаугурации нового президента.

«Это здание Зурабишвили не досталось по наследству. Оно принадлежит грузинскому народу и его президенту», — указал Папуашвили.

Ранее сообщалось, что церемония инаугурации Кавелашвили пройдет 29 декабря, ее длительность составит порядка 40 минут. В то же время его предшественница Саломе Зурабишвили отказалась покинуть президентскую резиденцию.