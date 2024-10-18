Лавров заявил о попытках Запада открыть второй фронт против России

Страны Запада продолжают предпринимать попытки, чтобы «открыть второй» фронт против России и расшатать ситуацию в Абхазии и Южной Осетии. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.

Как заявил дипломат, западные представители попробуют всколыхнуть ситуацию в республиках, обострив взаимоотношения между РФ и Грузии.

«Большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально своё влияние утвердить и прежде всего для того, чтобы подорвать возможности Российской Федерации для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством», — сказал руководитель МИ во время пресс-конференции, состоявшейся после заседания консультативной региональной платформы «3+3».

Ранее сообщалось о том, что грузинская сторона позитивно восприняла миролюбивое желание России, которая выступила с инициативой помочь и примирить Грузию с Южной Осетией и Абхазией. А вот Европейский союз поступил с точностью, но совершенно наоборот. Западные страны отказались от возможных встреч с руководством Грузии на высоком уровне из-за резкой перемены во взаимоотношениях с официальными представителями горного государства.