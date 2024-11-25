В Грузии сообщили, что выборы президента должны состояться в 2024 году

В 2024 году должны пройти выборы президента Грузии, а также его инаугурация. Как сообщил журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили, для избрания президента на пятилетний срок важно, чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом календарном году, передает ТАСС.

Кроме того, глава грузинского законодательного органа сообщил, что точная дата выборов будет определена парламентом во вторник, 26 ноября.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе выдвинул на должность министра иностранных дел кандидатуру Маки Бочоришвили, которая в настоящее время возглавляет парламентский комитет по связям с Европой.

Премьер подчеркнул, что Бочоришвили обладает более чем 20-летним опытом работы в данной сфере с 1999 по 2020 год, а с 2020 года она является депутатом парламента. Она займет место Ильи Дарчиашвили, который занимал эту должность с апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что с целью изучения ситуации, сложившейся в Грузии после выборов, Евросоюз направит в страну «политическую миссию».