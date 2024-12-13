В Грузии ввели запрет на ношение масок участниками митингов

Парламент Грузии одобрил закон, который запрещает ношение масок и скрытие лиц на акциях протеста, передает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Шалву Папуашвили.

Закон был принят подавляющим большинством голосов — 82 депутата проголосовали «за». «Против» — не было ни одного голоса.

Поправки были внесены в закон «О собраниях и манифестациях». Законодательное решение стало ответом на серию протестов, которые начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству Грузии в Европейском Союзе (ЕС) до 2028 года.

С этого периода тысячи людей ежедневно собираются у здания парламента, требуя пересмотра этого решения. Некоторые протесты сопровождаются правонарушениями — митингующие забрасывают здание камнями, бутылками и петардами. В ночь на 1 декабря один из протестующих устроил пожар у стен парламента.

В ответ на обострение ситуации власти применяют спецсредства, включая водометы и слезоточивый газ.

На выборах, прошедших в Грузии 26 октября, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта», в парламент прошли четыре оппозиционные партии, которые не признали итоги голосования и призвали к продолжению протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступающая в поддержку проевропейской оппозиции, тоже призвала граждан к активным действиям и манифестациям.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки в Тбилиси стали прогонять протестующих с улиц.