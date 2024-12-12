Бродячие собаки в Тбилиси стали прогонять порядком поднадоевших протестующих и попали на видео

В Тбилиси в ночь на четверг, 12 декабря, продолжаются протесты оппозиции, требующей перевыборов в парламент Грузии и возвращения страны на проевропейский вектор развития, от которого ранее на время отказалось правительство во главе с премьером Ираклием Кобахидзе. По традиции под вечер протестанты начали собираться толпами в центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели. Их там уже ждали плотные ряды полицейских, вооруженных водометами и слезоточивым газом.

В то же время, как оказалось, на помощь полицейским пришли местные бродячие собаки. В Сети завирусилось видео, на котором псы, устав, видимо, за 14 дней непрекращающихся хождений толп митингующих по центру Тбилиси, принялись прогонять демонстрантов.

На кадрах видно, как целая свора бродячих псов бросается на протестантов, не давая им прохода у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Часть толпы, чтобы не раздражать злобно лающих собак, решила ретироваться.

28 ноября премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что в центре Тбилиси демонстрант выстрелил пиротехникой в журналиста грузинского телеканала. Мужчину госпитализировали с рядом травм.