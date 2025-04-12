В Грузии заявили о трагичности ситуации в Великобритании

Санкции в отношении грузинских чиновников со стороны Великобритании стали немыслимым и трагичным событием для этого государства. Такое мнение высказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его точку зрения привело издание Sputnik Грузия.

Политик назвал те санкции, которые были введены британскими властями в отношении грузинских государственных служащих, немыслимым явлением. Он утверждает, что такие меры приравняли чиновников к обвиняемым в уголовных преступлениях.

«Это трагическое событие, и оно трагично исходя из истории Англии, Великобритании. Мы можем только лишь выразить сожаление в связи со всем этим», — указал Кобахидзе.

Ранее сообщалось, что в Грузии на большой части территории страны произошел блэкаут. Без света остались такие города как Батуми, Кутаиси, Боржоми, Поти, Каспи. Также отключение электроэнергии произошло в нескольких районах Тбилиси.