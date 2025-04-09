Грузию накрыл блэкаут
В Грузии произошло массовое отключение света
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Жители Грузии остались без электричества. Во мрак погрузилась большая часть территории страны. Об этом сообщает издание Baza.
Света нет в таких городах, как Батуми, Кутаиси, Боржоми, Поти, Каспи. Также блэкаут накрыл несколько районов Тбилиси.
Постепенно подача электроэнергии восстанавливается. Но в квартирах граждан свет продолжает «моргать». Власти пока никак не прокомментировали ситуацию. Что стало причиной аварии, пока не известно.
Ранее грузинский премьер назвал виновных в продолжении украинского конфликта.