Грузию накрыл блэкаут

Жители Грузии остались без электричества. Во мрак погрузилась большая часть территории страны. Об этом сообщает издание Baza.

Света нет в таких городах, как Батуми, Кутаиси, Боржоми, Поти, Каспи. Также блэкаут накрыл несколько районов Тбилиси.

Постепенно подача электроэнергии восстанавливается. Но в квартирах граждан свет продолжает «моргать». Власти пока никак не прокомментировали ситуацию. Что стало причиной аварии, пока не известно.

Ранее грузинский премьер назвал виновных в продолжении украинского конфликта.